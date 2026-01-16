Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Face à une trop grosse charge d’investissements, la Commune de Cornaux a dû se résoudre à vendre ...
Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Face à une trop grosse charge d’investissements, la Commune de Cornaux a dû se résoudre à vendre son réseau électrique à Groupe E pour près de 1,5 million de francs. L’entreprise en était déjà gestionnaire depuis 2021. Les habitants ne subiront aucun changement de tarif.

Le réseau électrique de Cornaux passe aux mains de Groupe E. Le réseau électrique de Cornaux passe aux mains de Groupe E.

Déjà gestionnaire depuis 2021, Groupe E est devenu propriétaire du réseau électrique de Cornaux. La Commune a vendu ses infrastructures pour un montant d’environ 1,5 million de francs. Le transfert est effectif depuis le 1er janvier. Cornaux faisait partie des dernières communes à disposer de ses lignes dans le canton de Neuchâtel. Elle a dû se résoudre à vendre pour des raisons majoritairement financières. « Nos infrastructures demandaient beaucoup d’investissements », explique le président de la commune, Jean-Maurice Cantin, en ajoutant que le réseau électrique est vétuste à certains endroits. Un état des lieux effectué par une commission du Conseil général prévoyait un investissement d’environ 2 à 3 millions de francs sur 10 ans pour remettre à niveau les installations. Un montant trop élevé pour le village. « On a longuement pesé le pour et le contre, mais vendre était la meilleure solution », détaille le président, en précisant que la Commune est néanmoins libérée d’un poids. Après une année de travail en commission, le transfert a été accepté par le Conseil général en septembre 2025. 

C’est donc Groupe E qui engagera les montants pour remettre à niveau les infrastructures pour accompagner la transition énergétique. Finalement, ce transfert de propriété ne changera rien pour les habitants du territoire, précise Jean-Maurice Cantin : « Les tarifs resteront les mêmes qu’appliqués jusqu’ici, puisque c’était déjà Groupe E qui était responsable de l’exploitation. » /crb


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:31

Articles les plus lus

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:31

Henniez voit rouge

Henniez voit rouge

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:48

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:31

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:20

Avis de surcharge à RHNe

Avis de surcharge à RHNe

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:24

Henniez voit rouge

Henniez voit rouge

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:48

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15