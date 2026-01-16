Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Déjà gestionnaire depuis 2021, Groupe E est devenu propriétaire du réseau électrique de Cornaux. La Commune a vendu ses infrastructures pour un montant d’environ 1,5 million de francs. Le transfert est effectif depuis le 1er janvier. Cornaux faisait partie des dernières communes à disposer de ses lignes dans le canton de Neuchâtel. Elle a dû se résoudre à vendre pour des raisons majoritairement financières. « Nos infrastructures demandaient beaucoup d’investissements », explique le président de la commune, Jean-Maurice Cantin, en ajoutant que le réseau électrique est vétuste à certains endroits. Un état des lieux effectué par une commission du Conseil général prévoyait un investissement d’environ 2 à 3 millions de francs sur 10 ans pour remettre à niveau les installations. Un montant trop élevé pour le village. « On a longuement pesé le pour et le contre, mais vendre était la meilleure solution », détaille le président, en précisant que la Commune est néanmoins libérée d’un poids. Après une année de travail en commission, le transfert a été accepté par le Conseil général en septembre 2025.

C’est donc Groupe E qui engagera les montants pour remettre à niveau les infrastructures pour accompagner la transition énergétique. Finalement, ce transfert de propriété ne changera rien pour les habitants du territoire, précise Jean-Maurice Cantin : « Les tarifs resteront les mêmes qu’appliqués jusqu’ici, puisque c’était déjà Groupe E qui était responsable de l’exploitation. » /crb