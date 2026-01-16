Le Musée des Beaux-Arts à l’honneur sur les vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Petit cadeau d’anniversaire pour le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment sera représenté sur les étiquettes des vins de la Ville à l’occasion de son centenaire, annoncent les autorités ce vendredi. Pour chacun des millésimes, les étiquettes arborent un élément architectural de la Métropole horlogère. En 2026, c’est la tête de bélier « qui semble nous accueillir » lorsqu’on arrive au 1er étage du musée qui s’affiche sur les bouteilles. Il s’agit d’une manière de « mettre en valeur » ce jubilé, écrit la Ville qui invite la population à « découvrir tous les secrets de ce lieu emblématique », notamment lors des festivités qui se dérouleront cette année. Pour marquer le centenaire du lieu, l’institution prépare une programmation particulièrement riche, avec notamment la révélation d’une donation « exceptionnelle » de plus de 150 œuvres suisses et internationales de la fin du XXe siècle ainsi qu'une grande célébration du bâtiment qui se tiendra dans la totalité des salles vides à la fin de l’année. /comm-jad