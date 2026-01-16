Le Musée des Beaux-Arts à l’honneur sur les vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds

En 2026, les bouteilles seront ornées d’un élément du hall du 1er étage du Musée dont le bâtiment ...
Le Musée des Beaux-Arts à l’honneur sur les vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds

En 2026, les bouteilles seront ornées d’un élément du hall du 1er étage du Musée dont le bâtiment fête ses 100 ans, annonce la Ville vendredi.

Les étiquettes des Vins de la Ville arborent un élément du Musée des Beaux-Arts cette année. (Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds/J.Babey) Les étiquettes des Vins de la Ville arborent un élément du Musée des Beaux-Arts cette année. (Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds/J.Babey)

Petit cadeau d’anniversaire pour le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment sera représenté sur les étiquettes des vins de la Ville à l’occasion de son centenaire, annoncent les autorités ce vendredi. Pour chacun des millésimes, les étiquettes arborent un élément architectural de la Métropole horlogère. En 2026, c’est la tête de bélier « qui semble nous accueillir » lorsqu’on arrive au 1er étage du musée qui s’affiche sur les bouteilles. Il s’agit d’une manière de « mettre en valeur » ce jubilé, écrit la Ville qui invite la population à « découvrir tous les secrets de ce lieu emblématique », notamment lors des festivités qui se dérouleront cette année. Pour marquer le centenaire du lieu, l’institution prépare une programmation particulièrement riche, avec notamment la révélation d’une donation « exceptionnelle » de plus de 150 œuvres suisses et internationales de la fin du XXe siècle ainsi qu'une grande célébration du bâtiment qui se tiendra dans la totalité des salles vides à la fin de l’année. /comm-jad


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

« Marco Odermatt est le grand favori en super-G »

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:29

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

Articles les plus lus

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Le réseau électrique de Cornaux racheté par Groupe E

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 11:13

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

« En boîte » : QoQa a fêté ses 20 ans

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:23

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:41

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:31

Henniez voit rouge

Henniez voit rouge

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:48

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:53

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 17:31