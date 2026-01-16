La section neuchâteloise du CAS a 150 ans

Marcher, grimper, skier, escalader, pédaler, autant d’activités possibles au sein d’un Club Alpin Suisse (CAS). Sa section neuchâteloise est née le 16 janvier 1876. Elle célèbre donc ce vendredi ses 150 ans. Pour l’occasion, les médias étaient conviés à une conférence de presse.

Au sein du Club Alpin Suisse, on partage avant tout des valeurs communes, celle de la passion pour la nature et la montagne. Des valeurs qui séduisent toujours autant. La section neuchâteloise est en effet composée de plusieurs groupes pour un total de 2'400 membres. Son président Jean-Daniel Quidort livre la recette de ce succès : « Sortir en nature, partir à l’aventure, être encadré avec des chefs de courses qui organisent et accompagnent la découverte des sommets, ce sont autant d’éléments qui réunissent nos membres. »