La section neuchâteloise du CAS a 150 ans

Marcher, grimper, skier, escalader, pédaler, autant d’activités possibles au sein d’un Club Alpin Suisse (CAS). Sa section neuchâteloise est née le 16 janvier 1876. Elle célèbre donc ce vendredi ses 150 ans. Pour l’occasion, les médias étaient conviés à une conférence de presse.
Au sein du Club Alpin Suisse, on partage avant tout des valeurs communes, celle de la passion pour la nature et la montagne. Des valeurs qui séduisent toujours autant. La section neuchâteloise est en effet composée de plusieurs groupes pour un total de 2'400 membres. Son président Jean-Daniel Quidort livre la recette de ce succès : « Sortir en nature, partir à l’aventure, être encadré avec des chefs de courses qui organisent et accompagnent la découverte des sommets, ce sont autant d’éléments qui réunissent nos membres. »
Jean-Daniel Quidort : « Nous formons aussi beaucoup de personnes à la pratique de la montagne. »
Pour marquer ses 150 ans, la section neuchâteloise du Club Alpin Suisse organise durant l’année toute une série de festivités réservées à ses adhérents. Le grand public est lui convié à venir découvrir les quatre cabanes alpines du club lors de week-end spéciaux avec diverses animations. Notamment celles situées sur territoire neuchâtelois, soit la cabane de La Menée, en dessous de Tête de Ran, les 18 et 19 avril et la cabane Perrenoud, à proximité du Creux-du-Van, les 1er et 2 août. La section neuchâteloise du CAS possède encore deux cabanes dans le canton du Valais (Saleinaz et Bertol). /jpp