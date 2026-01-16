La Boulangerie-Pâtisserie Pierre a demandé sa mise en faillite

Le ciel s’est définitivement assombri au-dessus de la Boulangerie-Pâtisserie Pierre. La société basée à Renan, qui compte près d’une dizaine de points de vente dont certains sur sol neuchâtelois, a demandé sa mise en faillite. La procédure a été menée par l’intermédiaire de l’avocat neuchâtelois Frédéric Hainard début décembre auprès du Tribunal régional de Moutier, qui est aujourd’hui installé à Bienne.

Les démarches pourraient prendre un certain temps avant d’aboutir, selon Frédéric Hainard. L’enseigne ayant elle-même demandé sa mise en faillite, elle doit fournir plusieurs éléments sur sa comptabilité, explique-t-il.

Parallèlement à cette procédure, deux enseignes ont pourtant rouvert leurs portes en début d’année : celle de la gare de La Chaux-de-Fonds et celle de La Coudre à Neuchâtel. Pour l’avocat, cette situation n’a rien de paradoxal. Cela permet « d’éviter que les dettes ne s’aggravent. Vous avez des loyers tous les mois à payer et pas d’argent qui rentre. » Selon lui, ouvrir ces magasins doit permettre de payer quelques salaires, ainsi que l’avance de frais de 5'000 francs que demande le tribunal.