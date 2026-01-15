Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Cette habitante de Dombresson vient de sortir un livre. Dans « Ma surdité… Bienvenue dans mon ...
Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Cette habitante de Dombresson vient de sortir un livre. Dans « Ma surdité… Bienvenue dans mon monde », elle raconte les difficultés qu’elle a rencontrées en raison de sa perte d’audition, sa honte et sa nouvelle existence avec ses implants cochléaires.

Mélanie Augsburger, habitante de Dombresson, vient de sortir « Ma surdité… Bienvenue dans mon monde ». Elle était présente ce jeudi matin dans La Matinale. Mélanie Augsburger, habitante de Dombresson, vient de sortir « Ma surdité… Bienvenue dans mon monde ». Elle était présente ce jeudi matin dans La Matinale.

Un livre pour sensibiliser à la surdité. Il a été écrit par Mélanie Augsburger. La vie de cette habitante de Dombresson a basculé à l’âge de 20 ans. Elle découvre qu’elle a 50% d’audition en moins pour chaque oreille. À 42 ans, elle perd complètement l’ouïe. Elle se fait poser des implants cochléaires en 2024, puis en 2025 pour la seconde oreille. Dans « Ma surdité… Bienvenue dans mon monde », Mélanie Augsburger raconte son histoire. Une histoire qui commence par la honte et la souffrance puis sa nouvelle vie, comme elle l’a expliqué jeudi dans La Matinale. Ce livre, c’est « ma thérapie à moi pour accepter cette surdité dont j’ai eu honte et que j’ai cachée pendant vingt ans ». Elle souhaite aussi, à travers son récit, « sensibiliser le monde à cette problématique qui touche bien plus de personnes qu’on ne le croit ».

La honte de sa surdité a amené Mélanie Augsburger à mettre en place des stratégies comme la lecture sur les lèvres. Des stratégies qui l’ont épuisée. Aujourd’hui, elle revit. « Je n’y croyais pas. Je ne croyais pas que j’allais si bien réentendre avec de nouveaux appareils. La vie est beaucoup plus légère. Beaucoup plus pratique. »

Mélanie Augsburger est aujourd’hui très fière du chemin parcouru. « J’ai réussi à surmonter cette peur, cette angoisse, le regard des autres. Et maintenant, j’arrive beaucoup mieux à en parler. » Pour marquer cette victoire, elle s’est acheté une coupe. « En vingt ans, je pense que j’ai gagné ma course à moi. (…) Je suis sur la plus haute marche de mon podium. »

« Ma surdité… Bienvenue dans mon monde » est publié aux Éditions Baudelaires. /sma


 

Actualités suivantes

Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:00

Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:14

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:13

Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 18:46

Articles les plus lus

La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:25

Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 18:46

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:13

Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:14

Les espèces exotiques envahissantes : une véritable menace ?

Les espèces exotiques envahissantes : une véritable menace ?

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:15

La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:25

Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 18:46

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:13

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 15:22

Les espèces exotiques envahissantes : une véritable menace ?

Les espèces exotiques envahissantes : une véritable menace ?

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:15

L’offre en généralistes s’étoffe au Val-de-Ruz

L’offre en généralistes s’étoffe au Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:16

La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

Région    Actualisé le 14.01.2026 - 16:25