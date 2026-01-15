Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Un livre pour sensibiliser à la surdité. Il a été écrit par Mélanie Augsburger. La vie de cette habitante de Dombresson a basculé à l’âge de 20 ans. Elle découvre qu’elle a 50% d’audition en moins pour chaque oreille. À 42 ans, elle perd complètement l’ouïe. Elle se fait poser des implants cochléaires en 2024, puis en 2025 pour la seconde oreille. Dans « Ma surdité… Bienvenue dans mon monde », Mélanie Augsburger raconte son histoire. Une histoire qui commence par la honte et la souffrance puis sa nouvelle vie, comme elle l’a expliqué jeudi dans La Matinale. Ce livre, c’est « ma thérapie à moi pour accepter cette surdité dont j’ai eu honte et que j’ai cachée pendant vingt ans ». Elle souhaite aussi, à travers son récit, « sensibiliser le monde à cette problématique qui touche bien plus de personnes qu’on ne le croit ».

La honte de sa surdité a amené Mélanie Augsburger à mettre en place des stratégies comme la lecture sur les lèvres. Des stratégies qui l’ont épuisée. Aujourd’hui, elle revit. « Je n’y croyais pas. Je ne croyais pas que j’allais si bien réentendre avec de nouveaux appareils. La vie est beaucoup plus légère. Beaucoup plus pratique. »

Mélanie Augsburger est aujourd’hui très fière du chemin parcouru. « J’ai réussi à surmonter cette peur, cette angoisse, le regard des autres. Et maintenant, j’arrive beaucoup mieux à en parler. » Pour marquer cette victoire, elle s’est acheté une coupe. « En vingt ans, je pense que j’ai gagné ma course à moi. (…) Je suis sur la plus haute marche de mon podium. »

« Ma surdité… Bienvenue dans mon monde » est publié aux Éditions Baudelaires. /sma