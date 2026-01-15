Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) invite les jeunes, les structures d’accueil, les centres d’animation ou les associations de jeunesse du canton à proposer des initiatives en faveur de la durabilité et de la protection du climat. Cet appel à projets s’inscrit dans le programme « Jeunesse et Climat » du Plan climat 2023 – 2027, indique un communiqué de la Chancellerie de Neuchâtel publié ce jeudi.

L’appel à projets vise à encourager la sensibilisation aux enjeux climatiques, la mise en œuvre de projets concrets et participatifs, ainsi que l’engagement des jeunes dans des actions ayant un impact sur la communauté. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 7’500 francs par initiative. Le soutien peut être renouvelé jusqu’à la fin de l’année 2027. Cet appel à projets bénéficie d'un budget annuel total de 30’000 francs.

Pour être admissibles, les projets doivent impliquer majoritairement des jeunes de moins de 26 ans, bénéficier à un public plus large que les participants directs, avoir une portée éducative, préventive ou de sensibilisation, et respecter les droits de l’enfant ainsi que les droits humains. Les projets peuvent être soumis dès à présent et jusqu’au 13 mars 2026 sur la page dédiée. /comm-ero