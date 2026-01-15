Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

La Ville de Neuchâtel a choisi le projet « Ruisseler » de l’artiste Caroline Bourrit comme ...
La Ville de Neuchâtel a choisi le projet « Ruisseler » de l’artiste Caroline Bourrit comme lauréat du pourcent culturel lié à la modernisation de la Station d’épuration (STEP). Une œuvre poétique en lien direct avec le cycle de l’eau, qui sera installée en 2027.

Le projet « Ruisseler » de l’artiste Caroline Bourrit. (Photos: Rodrigo Vellasco Neves) Le projet « Ruisseler » de l’artiste Caroline Bourrit. (Photos: Rodrigo Vellasco Neves)

Dans le cadre des travaux de modernisation de la STEP de Neuchâtel et du renforcement de ses valorisations énergétiques, le Conseil communal a lancé en 2024 un appel à projets artistiques sur invitation, en lien avec les thématiques de l’eau, de l’énergie et du contexte industriel du site. Cinq artistes ont été présélectionnés, puis deux finalistes invitées à approfondir leur proposition. À l’issue du processus, le jury pluridisciplinaire a recommandé à l’unanimité le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit, un choix validé par le Conseil communal, indique un communiqué de la Ville de Neuchâtel, publié ce jeudi. L’intervention prendra la forme d’un tracé sculptural en acier inoxydable martelé, représentant le cours de l’Areuse et de ses affluents, déployé sur trois faces du dégrilleur d’orage. Un rétroéclairage discret permettra une lecture de l’œuvre de jour comme de nuit.

Le jury a salué la qualité artistique du projet, son intégration au site et sa durabilité, ainsi que sa capacité à sensibiliser le public au cycle de l’eau et au rôle essentiel de la STEP. L’œuvre sera visible depuis le cheminement piéton bordant la STEP dès son installation, prévue en 2027. /comm-ero


 

