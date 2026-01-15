Henniez voit rouge

Vous vouliez de la bleue, de la verte ou de la rouge ? On ne parle ni de fée, ni de pinard, mais bien d’eau minérale.

Henniez est victime de problèmes d’approvisionnement. Certains clients particulièrement attachés à la version rouge, la plus gazéifiée d’une des rares marques romandes d’eau minérale doivent prendre leur mal en patience ou se résoudre à boire du moins local. Nestlé confirme les problèmes d’approvisionnement d’Henniez. Le groupe avance deux raisons principales : une demande exceptionnelle durant les semaines les plus chaudes de l’été dernier qui a mis à mal les stocks. Et une « disponibilité réduite » des sources d’eau minérale, car il faut savoir qu’Henniez ne prend que ce que la nature lui offre sans pomper l’eau.

La marque vaudoise a donc réduit ses livraisons. D’abord les grandes bouteilles, puis les plus petites.





Réunion prévue mi-février

Contactée, une porte-parole de Nestlé indique que le groupe travaille « activement à résoudre ce sujet ». Ce qui semble être le cas auprès des minéraliers de la région. Chez Boissons Voegeli, qui fait partie du groupe GoDrink, on indique que depuis lundi, l’Henniez verte et bleue est à nouveau livrée, mais qu’en bouteilles en verre consigné, et qu’en version 33cl, 50cl et 75cl. Quant à la version rouge, « on n’a pas eu d’information sur cette marchandise », indique le directeur de cette entreprise de Peseux, Sébastien Brunet. Il précise qu’une réunion entre Henniez et les professionnels de la branche est prévue mi-février afin que le producteur donne des perspectives pour ses produits. /aju-vco