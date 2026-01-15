Avis de surcharge à RHNe

« Surcharge du système de santé » : c’est l’intitulé d’un courriel envoyé cette semaine par le Service cantonal de la santé publique. Relayé par divers services de l’État de Neuchâtel, il a été reçu par tous les partenaires du système de santé, mais aussi des acteurs du domaine social ou éducatif. Le message visait à rendre attentives ces institutions à une double réalité : le Réseau hospitalier est actuellement débordé et il convient de veiller à le ménager en évitant les hospitalisations inutiles, par exemple celles qui interviennent pour des raisons sociales. « Chaque lit est précieux et doit être dévolu à une prise en charge aigüe », explique le texte du courriel. Pour la même raison, des opérations prévues ont été déprogrammées et renvoyées à plus tard.

« L’hôpital a toujours des pics de charge hivernale pour des questions liées aux maladies, de la grippe en particulier, des cas de traumatologie », explique le chef du Serice de la santé publique Vincent Huguenin-Dumittan. À cela s’ajoute le vieillissement de la population, mais également la crise sanitaire en cours : « l’impact du drame qui s’est passé à Crans-Montana », note le responsable. Une situation qui oblige les hôpitaux du pays à procéder à des transferts de patients.