Une nuit blanche avec la voirie (3/3) : une sortie à 640 amendes

Suite et fin de notre série de trois reportages sur le déneigement à La Chaux-de-Fonds. Il a neigé 40 bons centimètres le week-end dernier dans les rues de la Métropole horlogère. La voirie a fait deux nuits blanches pour déblayer tout ça. Et quand les pelles sont de sortie, la Sécurité publique aussi. Chaque nuit de neige, des centaines de propriétaires de véhicules sont amendés pour être stationnés là où il ne faut pas sur la voie publique. Résultat : 640 amendes ont été distribuées durant la première nuit. /vco