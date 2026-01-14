Une bourse littéraire pour Sonia Molinari

Sonia Molinari reçoit un soutien pour l’écriture de son prochain ouvrage. L’autrice bevaisane a décroché une bourse dotée de 15'000 francs, dévoilent les autorités cantonales ce mercredi. Il s’agit de l’une des trois premières bourses d’écriture mises au concours par la Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (CiLi BEJUNE) créée début mai 2025. Cette dernière remplace la CiLi Berne-Jura, qui avait déjà élargi son périmètre d’action au territoire neuchâtelois.

Sonia Molinari a reçu plusieurs distinctions pour son premier roman intitulé « Ne pas laisser le temps à la nuit » publié aux éditions Zoé en 2020 : le Prix littéraire chênois en 2019, le Prix du mérite culturel de la Grande Béroche en 2020 et le Prix littéraire Ève de l’Académie romande en 2022. Le prochain livre de la Neuchâteloise aura pour contexte la guerre civile espagnole.

Deux autres soutiens ont été attribués à des auteurs de la région. L'un profitera à la Jurassienne Léonie Adrover, qui a publié son premier roman « Passage du Soir » en mai 2025, alors que l'autre a été décerné au Biennois Julien Bouissoux. Le jury a établi sa sélection parmi 29 dossiers. /comm-jad