Les espèces exotiques envahissantes : une véritable menace ?

Espèces exotiques envahissantes, problème ou vraie menace ? Ce mercredi à 19h15, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel accueille une conférence dédiée à ces animaux et plantes qui se sont installés bien au-delà de leur lieu d’origine.

Souvent évoquées à travers des exemples très médiatisés, comme le moustique tigre ou le frelon asiatique, ces espèces restent pourtant encore mal connues du grand public. Pour illustrer la problématique, Daniel Cherix, biologiste et professeur honoraire de l’Université de Lausanne, prend l’exemple de la coccinelle asiatique : « Une coccinelle ressemble toujours à une autre coccinelle. Mais la coccinelle asiatique, elle, a envahi quasiment toute la Suisse, avec des problèmes majeurs : elle se nourrit des autres espèces, c’est-à-dire des coccinelles locales, ce qui constitue un problème important pour notre biodiversité. Seulement, lorsque les gens voient une coccinelle, ils n’ont pas forcément les outils pour distinguer une coccinelle asiatique d’une espèce locale. » Dans ce cas précis, ce sont donc les espèces indigènes qui en subissent directement les conséquences.