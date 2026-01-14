La société neuchâteloise HSE Conseils reprise par TIC Holding

Le groupe d'entreprises zougois TIC Holding Suisse se renforce en Suisse romande. Il acquiert la société neuchâteloise de conseils en sécurité du bâtiment HSE Conseils, installée à Marin. Les détails financiers de la transaction ne sont pas dévoilés.

Ancien propriétaire de HSE Conseils, Marc Dutoit participe à la transaction au niveau de la holding et conserve la direction de l'entreprise, a annoncé mercredi TIC Holding Suisse. Établie dans la commune de Laténa, HSE Conseils est présente dans les cantons de Vaud, du Valais, de Genève, de Fribourg et du Jura.

La société se concentre dans les conseils en matière de polluants dans le bâtiment, de gestion environnementale et de sécurité au travail. TIC Holding est financé par le fonds d'investissement privé allemand Winterberg Investment X et est notamment active en Suisse dans les services d'essai et d'étalonnage accrédités.

Le groupe est établi à Baar (ZG). Il se concentre sur la reprise de petites et moyennes entreprises en phase de règlement de succession. /ATS