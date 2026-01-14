La part des énergies vertes augmente dans le canton de Neuchâtel

Le Tribunal fédéral a rendu la semaine dernière deux décisions en faveur de l’éolien dans le canton de Neuchâtel. Il a validé le permis de construire des 19 machines du parc de la Montagne de Buttes et le plan d’affectation des Quatre Bornes à La Joux-du-Plâne. Des décisions qui doivent permettre au Canton de Neuchâtel d’augmenter la production d’énergies renouvelables. Laurent Favre, conseiller d’État en charge du développement territorial et de l’environnement a réagi mercredi matin dans La Matinale en expliquant qu’il s’agissait d’un feu vert important. « Globalement, c’est un grand pas en avant. Une jurisprudence aussi à travers la Suisse pour ce qui est du cadre donné du développement éolien. » Laurent Favre rappelle que la population a accepté en 2024 en votation populaire à 65% le plan éolien cantonal. « C’est bien le moment maintenant qu’on arrive à réaliser concrètement ces parcs. » Des parcs qui sont, relève-t-il, essentiels pour assurer l’approvisionnement énergétique du pays, en particulier en hiver.

Deux initiatives fédérales ont été déposées l’été dernier contre l’expansion des parcs éoliens. Des textes qui, selon le conseiller d’État neuchâtelois, ne devraient pas retarder la construction du parc éolien de La Montagne de Buttes. « Je ne l’espère pas et je ne le pense pas. On a maintenant une décision qui a été validée par le Tribunal fédéral, qui doit encore en principe être adaptée par le Tribunal cantonal pour être purement exécutoire. » Laurent Favre qui estime que ces deux initiatives posent un problème pour la transition énergétique et la sécurité de l’approvisionnement en énergie.