« Faites-nous rire » : la rentrée givrée d’Aude Bourrier

Pour sa rentrée 2026, Aude Bourrier a opté pour une résolution radicale : se faire un peu de mal. Car partir au ski avec son fils, grand débutant sur les pistes, relève moins de la carte postale familiale que du sport de combat. Sur le papier, tout semblait pourtant idyllique : un enfant découvrant la neige, une mère émue au bord de la piste, des souvenirs à fabriquer. Dans la réalité d’Aude Bourrier, cette escapade hivernale s’est plutôt transformée en parcours du combattant, version « Koh-Lanta » en combinaison de ski.

Avec son humour bien connu, l’humoriste transforme cette semaine blanche en réflexion piquante sur la parentalité et les fameuses « bonnes résolutions » de début d’année. Car apprendre à skier, pour un enfant, c’est trouver l’équilibre. Pour un parent, en revanche, c’est surtout apprendre à lâcher prise.

Et au terme de cette aventure enneigée, une certitude s’impose : en 2026, Aude Bourrier a peut-être enfin trouvé sa véritable résolution… accepter que se faire un peu mal fasse parfois partie du plaisir.