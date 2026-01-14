« Faites-nous rire » : la rentrée givrée d’Aude Bourrier

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
« Faites-nous rire » : la rentrée givrée d’Aude Bourrier

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

Aude Bourrier, prête pour la nouvelle année, dans « La Matinale ». Aude Bourrier, prête pour la nouvelle année, dans « La Matinale ».

Pour sa rentrée 2026, Aude Bourrier a opté pour une résolution radicale : se faire un peu de mal. Car partir au ski avec son fils, grand débutant sur les pistes, relève moins de la carte postale familiale que du sport de combat. Sur le papier, tout semblait pourtant idyllique : un enfant découvrant la neige, une mère émue au bord de la piste, des souvenirs à fabriquer. Dans la réalité d’Aude Bourrier, cette escapade hivernale s’est plutôt transformée en parcours du combattant, version « Koh-Lanta » en combinaison de ski.

Avec son humour bien connu, l’humoriste transforme cette semaine blanche en réflexion piquante sur la parentalité et les fameuses « bonnes résolutions » de début d’année. Car apprendre à skier, pour un enfant, c’est trouver l’équilibre. Pour un parent, en revanche, c’est surtout apprendre à lâcher prise.

Et au terme de cette aventure enneigée, une certitude s’impose : en 2026, Aude Bourrier a peut-être enfin trouvé sa véritable résolution… accepter que se faire un peu mal fasse parfois partie du plaisir.

« Faites-nous rire », c’est chaque mercredi à 7h45 dans « La Matinale ». Rendez-vous la semaine prochaine avec Eric Constantin. /rde


 

Actualités suivantes

Première pierre posée pour l’auberge de jeunesse de Neuchâtel

Première pierre posée pour l’auberge de jeunesse de Neuchâtel

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 21:11

Une nuit blanche avec la voirie (2/3) : dans le chasse-neige de Ronny

Une nuit blanche avec la voirie (2/3) : dans le chasse-neige de Ronny

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 17:30

Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 18:11

La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 15:13

Articles les plus lus

Le Domaine de la Grillette à Wengen

Le Domaine de la Grillette à Wengen

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 11:17

La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 15:13

Une nuit blanche avec la voirie (2/3) : dans le chasse-neige de Ronny

Une nuit blanche avec la voirie (2/3) : dans le chasse-neige de Ronny

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 17:30

Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 18:11

« Les Experts » : Et si tout se jouait dans la tête au réveil ?

« Les Experts » : Et si tout se jouait dans la tête au réveil ?

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 09:57

Le Domaine de la Grillette à Wengen

Le Domaine de la Grillette à Wengen

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 11:17

La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 15:13

Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 18:11

Une nuit blanche avec la voirie (1/3) : alarme 40 à La Chaux-de-Fonds

Une nuit blanche avec la voirie (1/3) : alarme 40 à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 17:30

« Les Experts » : Et si tout se jouait dans la tête au réveil ?

« Les Experts » : Et si tout se jouait dans la tête au réveil ?

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 09:57

Pôle de développement à La Tène : recours au TF

Pôle de développement à La Tène : recours au TF

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 10:02

Le Domaine de la Grillette à Wengen

Le Domaine de la Grillette à Wengen

Région    Actualisé le 13.01.2026 - 11:17