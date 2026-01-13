Une nuit blanche avec la voirie (2/3) : dans le chasse-neige de Ronny

Suite de nos reportages avec la voirie chaux-de-fonnière, qui a passé deux nuits blanches le week-end dernier pour déblayer les quelque 40 centimètres de neige tombés dans les rues de la Métropole horlogère.
Suite de notre série de trois reportages sur le déneigement à La Chaux-de-Fonds. Il a neigé 40 bons centimètres le week-end dernier à 1000 mètres d’altitude et nous avons accompagné la voirie de la Métropole horlogère lors d’une de ses deux nuits blanches, à déblayer les rues de la ville.
Dans le premier épisode, nous étions dans les locaux de la voirie au moment du café-clope, un peu avant 3h du matin et le départ sur le terrain. Ici, on embarque dans le chasse-neige.
Notre reportage dans le chasse-neige
Dans le troisième épisode, nous nous approcherons de la Sécurité publique, qui fait aussi nuit blanche quand il neige beaucoup. Et qui a distribué 640 amendes en une nuit pour des véhicules mal parqués. /vco