Pôle de développement à La Tène : recours au TF

À la suite du rejet en décembre de leur recours par le Tribunal cantonal neuchâtelois, les opposants au pôle économique du Littoral Est font appel au Tribunal fédéral. L’association La Tène en transition prévoit de déposer un recours au cours du mois de janvier. L'association justifie son recours par « la légèreté et le manque d'approfondissement des réponses reçues du Tribunal cantonal », a déclaré lundi à Keystone-ATS, Sylvie Perrin Amstutz, présidente de La Tène en transition, confirmant une information d'Arcinfo.

Selon l'association, le projet est « surdimensionné » et se base une estimation haute de l'évolution démographique, qui ne se confirme pas, selon l'analyse indépendante de Philippe Wanner, professeur de démographie à l’Université de Genève.

Pour les opposants, le projet, pensé dans les années 2010, imaginait encore que l’économie pouvait se faire au dépend du vivant, « sur de bonnes et vastes terres agricoles. Nous dénonçons le fait de perpétuer cette manière de penser, seize ans plus tard, sans regards critiques dudit modèle face aux enjeux climatiques actuels et aux engagements pris pour réduire nos émissions de CO2 », a ajouté Sylvie Perrin Amstutz.





Près de 300 sympathisants

Les opposants dénoncent le bétonnage de 22,5 hectares de terres agricoles entre Marin et Epagnier. « Le recours est déjà financé grâce à nos nombreux sympathisants », a expliqué la présidente. La Tène en transition en compte près de 300.

Le canton prévoit de créer à Laténa une zone d’activités capable d’accueillir 3000 emplois dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Un quartier de 500 habitants est planifié, tout comme des équipements publics et une desserte en transports publics.

La création de ce futur pôle avait suscité 199 oppositions, dont 186 identiques, lors de la mise à l'enquête publique à l'été 2021. Le Conseil d'Etat avait levé les oppositions et un recours au Tribunal cantonal avait été déposé en novembre 2023 par La Tène en transition. /ATS