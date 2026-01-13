« Les Experts » : Et si tout se jouait dans la tête au réveil ?

Pour beaucoup, le réveil est vécu comme une contrainte, voire un combat quotidien. Brigitte Tombez l’explique par un mélange de fatigue réelle, mais surtout par une stratégie mentale peu aidante. Appuyer sur snooze donne l’illusion de prolonger le repos, alors qu’il fragmente le réveil et renforce la sensation de lourdeur. « Ce que l’on se dit au moment du réveil joue un rôle clé », rappelle-t-elle. Le cerveau, encore en transition entre sommeil et éveil, réagit fortement aux images, aux pensées et aux émotions qu’on lui propose.

C’est là qu’intervient la notion de stratégie mentale. Se lever avec plaisir ne repose pas uniquement sur la volonté, mais sur la capacité à se projeter positivement. Avoir une image claire — un moment agréable à venir, un objectif motivant, une sensation recherchée — permet de donner du sens au lever. Selon Brigitte Tombez, changer la “forme de la pensée”, c’est-à-dire ce que l’on voit, ressent ou entend intérieurement, peut transformer l’expérience du réveil. Quelques ajustements simples, répétés au quotidien, suffisent souvent à installer une nouvelle dynamique, même chez les plus grognons.

Les conseils de notre experte, Brigitte Tombez :