Le phare de Chaumont rallumé le temps des Fêtes

Sa lumière orangée a balayé une nouvelle fois la région depuis le 6 décembre et jusqu’à lundi soir. La Ville de Neuchâtel avait fait le choix de réactiver le phare en lien avec le village du père Noël installé à Chaumont.

Le phare de Chaumont a repris du service pendant les Fêtes de fin d'année. (Photo d'archives)  Le phare de Chaumont a repris du service pendant les Fêtes de fin d'année. (Photo d'archives) 

La lumière orangée du phare de Chaumont a une nouvelle fois balayé la montagne et plus largement le Littoral. La Ville de Neuchâtel a fait le choix de réactiver l’éclairage de la tour pendant la période des Fêtes de fin d’année. L’objectif était « d’ajouter une touche de féérie » et de mettre en avant le village du père Noël installé à Chaumont entre le 6 et le 23 décembre, selon la chargée de communication de la Ville de Neuchâtel, Sophie Schneider. Diverses animations étaient au programme durant cette période.

Il ne faut toutefois plus chercher à apercevoir la fameuse lueur orangée : les Transports publics neuchâtelois (TransN), qui s’occupent des aspects techniques en lien avec la tour, ont éteint le mécanisme ce mardi matin.

Le phare de Chaumont avait été éteint en octobre 2022 à la suite de réflexions sur les économies d’énergie, la pollution lumineuse et l’impact sur la faune. À ce moment-là, il était déjà prévu de le rallumer de manière exceptionnelle pour des occasions particulières telles que Noël. /sbm


