La pénurie de pédiatres neuchâtelois est chiffrée et elle va empirer

La pénurie de pédiatres est déjà une réalité dans le canton de Neuchâtel et elle va empirer. C’est le constat des professionnels de la santé. Le libéral-radical chaux-de-fonnier Claude-André Moser, médecin à la retraite, s’en est inquiété à deux reprises devant le Conseil général ces derniers mois.

Les montagnes neuchâteloises sont particulièrement touchées : trois des neuf pédiatres installés en cabinet vont bientôt prendre leur retraite. Et un seul candidat se profile dans les prochaines années. Les 5,7 équivalents plein-temps actuels pourraient être réduits à 1,8 EPT à l’horizon 2031, soit 0,23 pédiatre pour 1000 enfants.





Impossible de compenser les départs à la retraite

Sur le Littoral, la situation est meilleure, mais d’ici 2031, cette zone géographique aussi passera sous le seuil recommandé d’un pédiatre pour 1000 enfants. « On a un très bon réseau de pédiatres à Neuchâtel, ils s’entraident, mais on peine à compenser les départs à la retraite, principalement dans les montagnes neuchâteloises, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers », constate Laurence Racine, médecin-cheffe du département pédiatrique du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Le seul pédiatre installé dans le Val-de-Ruz partira bientôt à la retraite et ne sera pas remplacé.

