Une nuit blanche avec la voirie (1/3) : alarme 40 à La Chaux-de-Fonds

L'hiver chaux-de-fonnier n'est plus ce qu'il était. Mais le week-end dernier, la neige est tombée abondamment sur la Métropole horlogère. L'occasion pour RTN d'accompagner les employés de la voirie durant leur nuit de travail à déblayer les rues. 

La voirie de La Chaux-de-Fonds a fait deux nuits blanches le week-end dernier pour évacuer des rues une bonne quarantaine de centimètres tombés en un peu plus de 24 heures (ici : gare des bus). La voirie de La Chaux-de-Fonds a fait deux nuits blanches le week-end dernier pour évacuer des rues une bonne quarantaine de centimètres tombés en un peu plus de 24 heures (ici : gare des bus).

Plus de 40 centimètres de neige en un peu moins de 24 heures : c’est ce qui est tombé dans les rues de La Chaux-de-Fonds le week-end dernier. De quoi faire bosser la voirie à plein régime. Au volant d'un véhicule ou pelle en main, les employés de la Ville et des entreprises privées partenaires ont passé deux nuits blanches. La rédaction de RTN s’est rendue à la voirie dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier de nos trois reportages s'attarde sur l'ambiance qui règne dans les bureaux au beau milieu de la nuit, avant le départ des camions sur le terrain. 

Notre reportage

Ecouter le son

Dans le deuxième épisode, nous monterons dans le camion conduit par Ronny Bencosme pour déblayer les rues de la Métropole horlogère. /vco


 

