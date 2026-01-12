Une nuit blanche avec la voirie (1/3) : alarme 40 à La Chaux-de-Fonds

Plus de 40 centimètres de neige en un peu moins de 24 heures : c’est ce qui est tombé dans les rues de La Chaux-de-Fonds le week-end dernier. De quoi faire bosser la voirie à plein régime. Au volant d'un véhicule ou pelle en main, les employés de la Ville et des entreprises privées partenaires ont passé deux nuits blanches. La rédaction de RTN s’est rendue à la voirie dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier de nos trois reportages s'attarde sur l'ambiance qui règne dans les bureaux au beau milieu de la nuit, avant le départ des camions sur le terrain.

