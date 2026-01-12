« Ma Commune à la Une » : Le Littoral Ouest

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Le Littoral Ouest

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, dans « La Matinale ». Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, dans « La Matinale ».

Sur le Littoral Ouest, l’extinction nocturne de l’éclairage public s’est progressivement imposée comme une mesure aux effets multiples. Introduite à l’automne 2022 dans un contexte de crise énergétique, elle a été maintenue et affinée dans plusieurs communes de la région, de Boudry à Rochefort, en passant par Milvignes, Cortaillod ou La Grande Béroche. Si les économies d’électricité réalisées restent difficiles à isoler — notamment en raison du passage simultané aux luminaires LED et aux équipements intelligents — le bilan dressé par Littoral Région (Littoral Région) montre que l’impact sur la consommation reste globalement modéré, sans provoquer de perturbations majeures dans la vie quotidienne des habitantes et habitants.

En revanche, les bénéfices environnementaux semblent plus clairement perceptibles. Plusieurs élus et responsables communaux évoquent des effets positifs sur la biodiversité, à l’image du retour plus audible de la faune nocturne, comme les chouettes à Cortaillod. Autre constat partagé : le faible nombre de plaintes liées à la sécurité, suggérant une adaptation largement acceptée de la population à ces nuits plus sombres. Reste toutefois un point de tension à l’horizon 2026, avec l’obligation d’éclairer les passages piétons, qui inquiète certaines communes en raison de contraintes techniques et énergétiques. Une question qui relance le débat entre sécurité, sobriété et cohérence des politiques publiques, et qui pourrait bien influencer durablement les choix d’aménagement du Littoral Ouest.

Le point avec Nicolas Bringolf, journaliste chez Littoral Région :

« Ma Commune à la Une » revient la semaine prochaine, en compagnie de l’hebdo des montagnes, le Ò. Rendez-vous lundi à 8h15. /rde


