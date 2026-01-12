La salle de musique de La Chaux-de-Fonds, « c’est comme être dans un violon »

Encore un grand nom séduit par la salle de musique de La Chaux-de-Fonds. Le pianiste français Alexandre Kantorow va y enregistrer, pour la première fois, un album en public les 31 mars, 1er et 2 avril. Le musicien de 27 ans, récompensé lors des Victoires de la Musique en 2020 et 2024, apprécie l’acoustique de cette salle. Le pianiste Francesco Piemontesi avait d’ailleurs déclaré « la salle de musique de La Chaux-de-Fonds a la plus belle acoustique du monde ». Elle s’explique selon Alexandra Egli, administratrice de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds. « La salle est en forme de boîte à chaussure et elle a la particularité d’être réalisée en bois de noyer assemblés selon des procédés de lutherie. On se croirait dans un violon », lance-t-elle. « Et puis, on s’entend bien aussi sur scène, ce qui n’est pas le cas dans d’autres salles. »