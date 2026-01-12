La salle de musique de La Chaux-de-Fonds, « c’est comme être dans un violon »

Le pianiste français Alexandre Kantorow va enregistrer un album en public dans la salle chaux-de-fonnière. La réputation des lieux ne cesse d’être reconnue à l’internationale, une fierté pour la Société de musique.
Encore un grand nom séduit par la salle de musique de La Chaux-de-Fonds. Le pianiste français Alexandre Kantorow va y enregistrer, pour la première fois, un album en public les 31 mars, 1er et 2 avril. Le musicien de 27 ans, récompensé lors des Victoires de la Musique en 2020 et 2024, apprécie l’acoustique de cette salle. Le pianiste Francesco Piemontesi avait d’ailleurs déclaré « la salle de musique de La Chaux-de-Fonds a la plus belle acoustique du monde ». Elle s’explique selon Alexandra Egli, administratrice de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds. « La salle est en forme de boîte à chaussure et elle a la particularité d’être réalisée en bois de noyer assemblés selon des procédés de lutherie. On se croirait dans un violon », lance-t-elle. « Et puis, on s’entend bien aussi sur scène, ce qui n’est pas le cas dans d’autres salles. »
Alexandra Egli : « Cette salle est parfaite pour la musique classique et son acoustique est naturelle, il n’y a pas besoin d’amplification. »
Alexandre Kantorow déclarait en 2023 à Keystone-ATS « qu’il est rare d’avoir une salle de concert, grande et faite pour projeter pour un public, et d’avoir autant d’intimité en même temps. » Alexandra Egli confirme. « Elle compte un peu plus de 1'000 places, mais on s’y sent quand même proche des musiciens et vice-versa », souligne l’administratrice de la Société de musique de La Chaux-de-Fonds.
« Cette proximité avec l’artiste, on ne l’aura pas forcément dans de très grandes salles renommées. »
Outre l’aspect intime et chaleureux, la réputation des lieux et la fidélité de certains artistes avec la Société de musique expliquent aussi le succès de cette salle au fil des décennies. Alexandra Egli conclut en donnant l’exemple « d’artistes qui ne sont jamais venus jouer un concert à la salle de la musique de La Chaux-de-Fonds, mais qui ont y enregistré, comme Keith Jarrett », légende du jazz et pianiste virtuose. /jpp