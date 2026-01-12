Clap de fin pour le cuisiniste MS Agencements à La Coudre

C’est une enseigne emblématique qui a fermé ses portes dans le quartier de La Coudre à Neuchâtel. Le cuisiniste MS Agencements, concessionnaire indépendant du Schmidt Groupe, est en liquidation. Le magasin est fermé depuis le 1er octobre et la faillite a été officiellement prononcée le 16 décembre par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. L’enseigne était installée à la rue de la Dîme depuis 1994. Sur une simple feuille accrochée à la porte, l’équipe de MS Agencements indique ne plus être en mesure de poursuivre son activité en raison de la conjoncture actuelle. Cette fermeture laisse des clients sur le carreau. Dans un avis exprimé en ligne, une personne se plaint d’avoir dû verser une avance pour une pièce de cuisine le 29 septembre, soit deux jours avant que le magasin ne ferme ses portes. MS Agencements recommande à ses clients de se tourner vers le Schmidt Groupe. La porte-parole du cuisiniste français, Emilie Leprévost, précise que le concessionnaire neuchâtelois est indépendant du réseau du groupe, mais que Schmidt assurera la continuité. « Tous les projets commandés ou déjà engagés seront menés à leur terme. Aucun client ne sera laissé sans solution », assure-t-elle. Pour cela, il faut que la faillite soit officiellement prononcée. C’est désormais chose faite depuis le 16 décembre. /sbm