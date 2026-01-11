Fixations de ski: un réglage professionnel peut éviter de graves blessures

Propriétaire d'un magasin de sport à Moutier depuis de nombreuses années, Stève Chevalier rappelle l'importance de bien vérifier son matériel de ski avant d'aller dévaler les pentes.
Chaque année, près de 52'000 personnes se blessent en skiant en Suisse. C'est l'alerte lancé par le BPA en ce début de saison de ski. Plus d'un tiers des blessures graves touchent les genoux. « Si les fixations sont réglées trop fort, c'est souvent le ligament qui vient être touché », explique Steve Chevalier, propriétaire du magasin Nomi Sport à Moutier. Il rappelle l'importance de cette vérification, alors que de nombreux skieurs pensent encore pouvoir régler eux-mêmes leur matériel.
Pas qu'une question de poids
Beaucoup de skieurs règlent leurs fixations uniquement en fonction de leur poids. C'est une erreur. « Il y a d'autres critères drôlement importants », souligne le spécialiste. La taille de la chaussure par exemple mais aussi l'âge, le niveau technique et même la pointure jouent un rôle déterminant. Un adolescent de 1m90 chaussant du 47 et pesant 65 kilos nécessite par exemple un réglage très différent d'une personne du même poids avec une petite pointure. Les ressorts des fixations perdent aussi leur élasticité avec le temps. « Le BPA recommande un contrôle annuel mais pour les skieurs occasionnels, un contrôle tous les deux ans reste indispensable », rappelle encore Stève Chevalier. L'état des semelles de chaussures doit aussi être régulièrement vérifié et au besoin, remplacés. Des semelles usées compromettent le bon fonctionnement de la fixation.
Stève Chevalier : « Je préfère que la fixation casse sur la machine plutôt que sur les pistes »
Attention au matériel incompatible
Les tests menés par le BPA révèlent également un danger méconnu: l'incompatibilité entre certaines chaussures et fixations. Utiliser par exemple des chaussures de ski de randonnée avec des fixations alpines est particulièrement risqué. Les valeurs de déclenchement deviennent trop élevées. Là encore, l'avis d'un spécialiste sera précieux avant de partir à la neige. Rappelons enfin que la vignette BPA n'est pas obligatoire légalement. Mais elle atteste toutefois que la combinaison fixation-chaussure fonctionne de manière optimale. Un plus en cas d'accident puisque certaines assurances peuvent demander la preuve d'un réglage professionnel récent. /rme