Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence

« Ça ne peut pas être pire qu’avant ». C’est presque un cri de joie, un ouf de soulagement que pousse cette ressortissante vénézuélienne qui souhaite garder l’anonymat. Appelons-la Laura. Elle revient sur cette nuit du 3 janvier, lorsque l’armée américaine a mené un assaut sur Caracas pour enlever Nicolas Maduro, le président en exercice.

Laura est établie depuis 2018 dans les Montagnes neuchâteloises. Mais elle a quitté son pays bien plus tôt, lorsqu’elle avait 25 ans. Sa chance, explique-t-elle, c’est d’avoir pu suivre un programme universitaire qui l’a conduite dans le sud de la France. Année après année, elle a renouvelé sa demande de visa pour ne pas avoir à rentrer au pays.

Le 3 janvier, Laura était chez elle en Suisse lorsqu’elle a appris l’arrestation du président vénézuélien. La nouvelle est venue d’abord grâce à des notifications de ses proches, puis par les médias internationaux. Habituée à une presse à la solde de l’état dans son pays d’origine, elle a pris soin de vérifier à la source les informations qu’elle recevait.