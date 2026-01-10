Une Vénézuélienne établie dans le Haut oscille entre espoir et prudence

« Ça ne peut pas être pire qu’avant ». C’est presque un cri de joie, un ouf de soulagement que pousse cette ressortissante vénézuélienne qui souhaite garder l’anonymat. Appelons-la Laura. Elle revient sur cette nuit du 3 janvier, lorsque l’armée américaine a mené un assaut sur Caracas pour enlever Nicolas Maduro, le président en exercice.
Laura est établie depuis 2018 dans les Montagnes neuchâteloises. Mais elle a quitté son pays bien plus tôt, lorsqu’elle avait 25 ans. Sa chance, explique-t-elle, c’est d’avoir pu suivre un programme universitaire qui l’a conduite dans le sud de la France. Année après année, elle a renouvelé sa demande de visa pour ne pas avoir à rentrer au pays.
Le 3 janvier, Laura était chez elle en Suisse lorsqu’elle a appris l’arrestation du président vénézuélien. La nouvelle est venue d’abord grâce à des notifications de ses proches, puis par les médias internationaux. Habituée à une presse à la solde de l’état dans son pays d’origine, elle a pris soin de vérifier à la source les informations qu’elle recevait.
Laura (prénom d’emprunt), ressortissante du Venezuela : « J’essaye toujours d’aller à la source. »
Elle a d’abord été surprise de la façon dont les États-Unis ont procédé, mais « c’était pour moi aussi une bonne chose ». Depuis plus d’un quart de siècle, elle voit le Venezuela sombrer. La dernière fois qu’elle est retournée dans son pays, en 2023, elle a eu du mal à le reconnaitre.
« C’est le peuple qui souffre le plus. »
Elle a encore de la famille au Venezuela et des amis. Pour eux, la prudence reste de mise. Les milices armées sont toujours présentes et contrôlent les citoyens. « Si on trouve une publication sur nos réseaux sociaux privés contre le gouvernement, on risque la prison. Voire pire ».
Même si elle n’est pas toujours d’accord avec les actions de Donald Trump, elle voit dans l’enlèvement qu’a orchestré le président américain le début d’un changement pour le Venezuela.
« S’il y a un début pour changer ce qui se fait depuis des années, pour moi c’est une bonne chose. »
Laura sait que la transition vers quelque chose qu’elle espère meilleur pour le Venezuela prendra du temps. Elle évoque le Panama où le processus a pris un mois et la République dominicaine qui a dû patienter 4 ans. « On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais moi j’espère que c’est pour le mieux ».
Pour Laura, le mieux pourrait être l’opposante et prix Nobel de la paix 2025, María Corina Machado.
« Pour l’instant, c’est la seule qui a une certaine logique de gestion du pays. »
Si aujourd’hui l’heure est à l’incertitude, le temps permettra d’apercevoir de quoi l’avenir sera fait. Aujourd’hui, la vie de Laura se déroule en Suisse, dans les Montagnes neuchâteloises où elle a notamment fondé une famille. Retourner au Venezuela, rendre visite à sa famille et à ses amis, elle en rêve, mais pas tout de suite. Elle doit d’abord attendre que la situation se stabilise.
En 2025, le Venezuela comptait un peu moins de 30 millions d’habitants. Depuis 2016, soit trois ans après l’arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro, près de 8 millions de citoyens ont fui le pays, selon des chiffres disponibles sur le site internet de la DDC, la Direction du développement et de la coopération, liée au Département fédéral des affaires étrangères.
Les réserves de pétrole au Venezuela sont parmi les plus importantes du monde.
Depuis le 3 janvier, c’est la vice-présidente Delcy Rodríguez qui assure l’intérim du pouvoir au Venezuela. /cwi