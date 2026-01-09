Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

En cette journée de deuil national, RTN observera un temps de silence dès 14h en hommage aux ...
Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

En cette journée de deuil national, RTN observera un temps de silence dès 14h en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana.

Journée de deuil national : une minute de silence et un moment musical de recueillement sur RTN. Journée de deuil national : une minute de silence et un moment musical de recueillement sur RTN.

Les cloches de toute la Suisse sonneront à l’unisson dès 14h en hommage aux victimes de Crans-Montana. RTN se joint à ce moment de recueillement national en observant, à l’antenne dès 14h, une minute de silence pour penser aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par ce drame. Après quoi la chanson « Angel » de l’artiste canadienne Sarah McLachlan sera diffusée simultanément sur l’ensemble des radios régionales romandes. Un morceau symbolique empreint de douceur qui évoque le besoin profond de s’éloigner de la douleur pour trouver, ne serait-ce qu’un instant, du réconfort et de la paix. /mlm


 

Actualités suivantes

Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Région    Actualisé le 09.01.2026 - 07:00

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 18:30

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Articles les plus lus

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:49

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

« En boîte » : Mikujy, au confluent de deux transitions

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 18:30

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:10

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:49

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:10

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Fuite de gaz à La Chaux-de-Fonds, pas de blessés

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 17:36

N+ bientôt distribué le jeudi par La Poste

N+ bientôt distribué le jeudi par La Poste

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:18

LVMH souhaite vendre sa maison horlogère Zenith

LVMH souhaite vendre sa maison horlogère Zenith

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:01

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:10

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:49