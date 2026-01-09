Monsieur météo quitte le petit écran

Philippe Jeanneret, présentateur emblématique de la météo sur la RTS, prend sa retraite. Pendant ...
Monsieur météo quitte le petit écran

Philippe Jeanneret, présentateur emblématique de la météo sur la RTS, prend sa retraite. Pendant 36 ans, il a un peu fait partie de la famille des Romands.

Philippe Jeanneret a présenté la météo sur la RTS pendant 36 ans. (Photo : Philippe Jeanneret) Philippe Jeanneret a présenté la météo sur la RTS pendant 36 ans. (Photo : Philippe Jeanneret)

C’est une figure bien connue des Romands qui s’efface du petit écran. Philippe Jeanneret, présentateur emblématique de la météo sur la RTS prend sa retraite. Originaire du Locle et du Val-de-Travers, il a également des racines à Cressier, sans toutefois y avoir vécu. Philippe Jeanneret tourne gentiment la page de la météo à la télévision après 36 ans d’antenne... gentiment, car il fait encore quelques apparitions pour nous compter le temps qu’il fera, comme ce fut le cas notamment ce jeudi. Après autant de temps, la mémoire de Philippe Jeanneret est forcément pleine de souvenirs et d’anecdotes. Il en a raconté quelques-unes ce vendredi dans « La Matinale ». Notamment lorsqu’il a dû placer des mots dans ses présentations, que son major à l’armée lui imposait.


De mauvaises informations qui impactent l’économie

La météo est un sujet sensible et comme Philippe Jeanneret présente des prévisions, la fiabilité n’est jamais à 100%. Cela arrive donc de donner de fausses informations. Et selon les périodes et les régions, cela peut avoir un gros impact, notamment sur l’économie. « Lorsque l’on annonce qu’il fait nuageux, avec des précipitations, un week-end d’hiver en Valais, ça peut être problématique pour les restaurants d’altitude si on se trompe », raconte-t-il.

Entretien avec Philippe Jeanneret :

Un membre de la famille plus qu’une star

Philippe Jeanneret est l’un des visages de la RTS, considéré comme « le monsieur météo ». Il a ainsi fait partie de la vie des Romands pendant 36 ans, et même partie de chaque famille. En tout cas, il ne se considère pas comme une star. Au contraire, il apprécie la proximité naturelle que les téléspectateurs ont pu lier avec lui. /lgn


 

