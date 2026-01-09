La BNS devrait verser 54 millions à Neuchâtel

La Banque nationale suisse clôture son exercice 2025 avec un gain de 26 milliards de francs, selon les résultats provisoires. C’est notamment dû à la flambée du marché de l’or. La BNS va distribuer un total de 4 milliards à la Confédération et aux Cantons.

Neuchâtel budgète chaque année une contribution de la BNS de 27 millions de francs. Le surplus, soit 27 millions supplémentaires, doit être versé aux réserves : la moitié à la réserve de politique conjoncturelle, la moitié à la réserve de développement durable. Si la première est pleine lors du bouclement des comptes 2026, l’intégralité sera versé à la seconde.

Les positions en monnaies étrangères ont entraîné une perte de 9 milliards de francs, alors que le stock d'or a permis à la banque centrale d'engranger 36,3 milliards, précise vendredi l'institut d'émission sur la base de chiffres provisoires. Les positions en francs ont essuyé un débours de 0,9 milliard.

En 2024, le bénéfice de la BNS avait atteint 80,7 milliards de francs. L'institut d'émission procédera au versement d'un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au montant maximal prévu par la loi.

La publication du rapport détaillé sur l'exercice 2025 comportant les chiffres définitifs interviendra le 17 mars. /ATS-jhi