Crans-Montana : vive émotion à Neuchâtel

La Suisse a rendu hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana ce vendredi. A 14h, ...
La Suisse a rendu hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana ce vendredi. A 14h, une minute de silence a été observée et les cloches de tout le pays ont sonné à l’unisson. A la Collégiale de Neuchâtel, ils étaient nombreux à se recueillir. Reportage.

De nombreuses personnes sont venues se recueillir à la Collégiale ce vendredi. De nombreuses personnes sont venues se recueillir à la Collégiale ce vendredi.

L’émotion était vive ce vendredi à la Collégiale de Neuchâtel. Comme partout en Suisse, à 14h, une minute de silence a été observée et les cloches ont résonné en hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. Dans la nuit du 1er janvier 2026, 40 personnes ont perdu la vie et 116 autres ont été blessées dans un terrible incendie.

Sur les hauteurs de Neuchâtel, des centaines de personnes, parmi lesquelles la conseillère d’Etat Florence Nater, les conseillers aux Etats Baptiste Hurni et Fabien Fivaz, ainsi que les conseillers nationaux Damien Cottier, Clarence Chollet et Martine Docourt, se sont rassemblées en début d’après-midi lors d’une cérémonie afin de se recueillir. Des moments importants selon Yves Bourquin, président du Conseil synodal de l’église réformée évangélique neuchâteloise : « quand on est ensemble, on a plus de résistance pour ce qui nous fait mal, pour la souffrance », souligne-t-il.

Dans l’assemblée, des jeunes étaient également présents. « Je me suis sentie très touchée par ce drame. J’ai l’âge de la plupart des victimes et j’aurais très bien pu être dans ce bar », témoigne l’une d’elle.

/gjo 


Actualisé le

 

