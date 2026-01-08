Une nouvelle webcam au Chasseral

Le propriétaire de l’hôtel-restaurant situé au sommet a installé un nouvel appareil après le ...
Le propriétaire de l’hôtel-restaurant situé au sommet a installé un nouvel appareil après le retrait, le 1er janvier, de celui de Swisscom. Il cherche encore un emplacement définitif.

La vue de la nouvelle webcam au Chasseral. (Photo : capture d'écran hotel-chasseral.roundshot.com) La vue de la nouvelle webcam au Chasseral. (Photo : capture d'écran hotel-chasseral.roundshot.com)

Il est à nouveau possible de voir à distance la météo au sommet du Chasseral. Une nouvelle webcam est désormais opérationnelle. Elle a été installée provisoirement sur la terrasse de l’hôtel-restaurant. Le gérant l’indique ce jeudi. Des négociations sont en cours pour dénicher un emplacement définitif. La précédente webcam a été retirée par Swisscom le 1er janvier. Pour l’heure, la vue propose un panorama à 180 degrés vers le sud. Le but est de pouvoir trouver un endroit donnant une vue à 360 degrés, précise Elias Vogt, le propriétaire de l’établissement. /comm-msc


Actualisé le

 

