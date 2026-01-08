Le Tribunal fédéral confirme le parc éolien des Quatre Bornes

Le Tribunal fédéral valide le projet de parc éolien des Quatre Bornes. Il confirme ainsi un plan cantonal qui fait office de permis de construire. Il rejette, pour l’essentiel, le recours formulé contre les décisions de diverses instances cantonales en faveur de la réalisation du parc éolien. La Commune de Val-de-Ruz, dans un communiqué publié jeudi, y voit un signal positif pour le développement des énergies renouvelables et pour sa stratégie d’autonomie énergétique, déjà soutenue par des projets photovoltaïques, des chauffages à distance et la production de méthane agricole.

Le Conseil communal vaudruzien se dit confiant quant aux prochaines étapes du projet. /comm-yca