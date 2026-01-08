Du ski dans l’arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Ça y est ! Les flocons ont commencé à tomber ce jeudi dans l’arc jurassien. Des chutes de neige sont prévues jusqu’à lundi dans la région. C’est la tempête Goretti, qui frappe actuellement la France, qui nous amène des perturbations, selon les experts de Météonews. De quoi réjouir les amateurs de ski de pistes et de fond de l’arc jurassien. Mais attention, le vent sera fort et la neige ne tiendra pas au-delà de mardi, où les températures remonteront au-dessus de zéro degré. Le point avec Vincent Devantay, météorologue chez Météonews. /crb