Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

C’est le dernier écueil qui sépare le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz de ses nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds. Une mise à l’enquête publique a été ouverte le 19 décembre 2025. Elle concerne un changement d’affectation d’un appartement au sein du bâtiment de la Poste principale, futur emplacement du Tribunal. Elle court jusqu’au 19 janvier. L’instance juridiciaire prévoit son départ du 10 de l’avenue Léopold-Robert depuis 2022. Ces nouveaux quartiers se situeront donc prochainement au 63 de la même avenue, dans les deux étages supérieurs du bâtiment de la Poste (ancien emplacement du musée d’histoire naturelle). Cette mise à l’enquête représente un dernier passage de faible importance, estime l’architecte cantonal. « C’est une petite mise à l’enquête complémentaire par rapport au permis principal, qui lui a été obtenu il y a déjà quelques mois », explique Yves-Olivier Joseph. Ce dernier n’est pas particulièrement inquiet de voir des oppositions :