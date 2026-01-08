Dernier écueil pour le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Une dernière petite mise à l’enquête arrivera à échéance le 19 janvier concernant les travaux de réaménagement des futurs locaux du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Un dernier passage qui ne devrait pas poser de problème, selon l’architecte cantonal Yves-Olivier Joseph.
C’est le dernier écueil qui sépare le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz de ses nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds. Une mise à l’enquête publique a été ouverte le 19 décembre 2025. Elle concerne un changement d’affectation d’un appartement au sein du bâtiment de la Poste principale, futur emplacement du Tribunal. Elle court jusqu’au 19 janvier. L’instance juridiciaire prévoit son départ du 10 de l’avenue Léopold-Robert depuis 2022. Ces nouveaux quartiers se situeront donc prochainement au 63 de la même avenue, dans les deux étages supérieurs du bâtiment de la Poste (ancien emplacement du musée d’histoire naturelle). Cette mise à l’enquête représente un dernier passage de faible importance, estime l’architecte cantonal. « C’est une petite mise à l’enquête complémentaire par rapport au permis principal, qui lui a été obtenu il y a déjà quelques mois », explique Yves-Olivier Joseph. Ce dernier n’est pas particulièrement inquiet de voir des oppositions :
Yves-Olivier Joseph : « Je ne sais pas qui voudrait véritablement s'en inquiéter. »
Ce déménagement entre dans le cadre du projet de regroupement des entités judiciaires du canton, établi depuis le refus en votation populaire du Nouvel Hôtel judiciaire en 2017. Les locaux actuels ne répondaient plus aux besoins des autorités judiciaires. « Léopold 10, c’est un bâtiment qui date un peu. La configuration des locaux n’était pas idéale pour un tribunal, on parle d’anciens appartements », précise l’architecte. Au-dessus de la Poste, l’instance juridiciaire bénéficiera d’un grand espace.
« Nous avons saisi l'occasion du déménagement du Musée d'histoire naturelle. »
Un déménagement en été.
Le réaménagement intérieur va bon train au-dessus de la Poste. « On est dans la dernière ligne droite, un étage est quasiment terminé », se réjouit Yves-Oliviers Joseph en ajoutant que l’espace d’accueil est encore en chantier. Les travaux doivent être achevés avant les vacances de février, selon le calendrier. Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz prévoit de faire ses cartons cet été, pendant les vacances. « La période estivale est un peu plus calme », précise l’architecte. /crb