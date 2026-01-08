Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Chaque hiver, 10'000 personnes se blessent en tombant sur des chaussées enneigées ou verglacées. Les actifs de 45-59 ans sont les plus à risque. Une porte-parole de la Suva nous glisse quelques conseils.
Chaque hiver, un peu plus de 10'000 personnes se blessent en Suisse en tombant sur la chaussée à cause de la neige ou du verglas. Ce qui représente près de la moitié des blessures de plain-pied en saison hivernale. Et les victimes de ces conditions glissantes ne sont pas majoritairement les seniors, mais les 45-59 ans.
« Ce sont probablement des personnes qui travaillent et qui sont pressées de partir de chez elles, parce que les chutes ont principalement lieu entre 6h et 8h le matin, quand les chaussées sont encore peu ou pas dégagées », explique Nadia Gendre, porte-parole de la Suva, le principal assureur accidents de Suisse.
La marche du pingouin
Les principaux conseils de la Suva à ces travailleurs pressés : s’informer des conditions météo pour pouvoir sortir avec les bonnes chaussures, prévoir plus de temps que d’habitude pour son trajet et, sans rire, adopter suivant le terrain « la marche du pingouin », c’est-à-dire faire « des tout petits pas, les genoux détendus, les pointes de pied légèrement tournées vers l’extérieur et en traînant les pieds », décrit Nadia Gendre.
Nadia Gendre : « Les chutes ont principalement lieu entre 6h et 8h du matin. »
Une fois sur deux, une blessure consécutive à une chute sur de la neige ou du verglas provoque un arrêt de travail. Ces cabrioles coûtent 80 millions de francs chaque année, en moyenne 7'400 francs par assuré. « Les principales blessures sont des fractures (environ 20%), des entorses, des foulures, des déchirures du tendon », énumère Nadia Gendre.
« Une blessure sur cinq est une fracture. »
Pour les cas graves, les statistiques dénombrent 21 rentes invalidité ainsi qu’un décès par an. /vco