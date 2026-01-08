Attention, c’est la saison des chutes sur la chaussée !

Chaque hiver, un peu plus de 10'000 personnes se blessent en Suisse en tombant sur la chaussée à cause de la neige ou du verglas. Ce qui représente près de la moitié des blessures de plain-pied en saison hivernale. Et les victimes de ces conditions glissantes ne sont pas majoritairement les seniors, mais les 45-59 ans.

« Ce sont probablement des personnes qui travaillent et qui sont pressées de partir de chez elles, parce que les chutes ont principalement lieu entre 6h et 8h le matin, quand les chaussées sont encore peu ou pas dégagées », explique Nadia Gendre, porte-parole de la Suva, le principal assureur accidents de Suisse.





La marche du pingouin

Les principaux conseils de la Suva à ces travailleurs pressés : s’informer des conditions météo pour pouvoir sortir avec les bonnes chaussures, prévoir plus de temps que d’habitude pour son trajet et, sans rire, adopter suivant le terrain « la marche du pingouin », c’est-à-dire faire « des tout petits pas, les genoux détendus, les pointes de pied légèrement tournées vers l’extérieur et en traînant les pieds », décrit Nadia Gendre.