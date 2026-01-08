Arrêt de bus déplacé à Saint-Blaise durant les travaux du chauffage à distance

Arrêt de bus déplacé à Saint-Blaise durant les travaux du chauffage à distance

Dans le cadre des travaux de pose des conduites du chauffage à distance (CAD), un arrêt de bus provisoire sera mis en place à Vigner, à Saint-Blaise. Le chantier, qui nécessite la traversée de la route cantonale, entraîne le déplacement temporaire de la halte existante du 19 janvier au 3 avril 2026.

Les bus de la ligne 107 des TransN seront concernés par cette modification. (Photo d’archives) Les bus de la ligne 107 des TransN seront concernés par cette modification. (Photo d’archives)

L’arrêt de bus de Vigner à Saint-Blaise sera déplacé provisoirement.  Il se situera à l’extrémité de la place de parc située à l’est de la banque Raiffeisen. Cette mesure s’appliquera du 19 janvier au 3 avril 2026, sous réserve des conditions météorologiques. Ce délai correspond à la durée nécessaire à la réalisation des travaux menés par Groupe E Celsius SA pour l’installation des conduites du CAD, lesquels impliquent la traversée de la route cantonale.

Malgré la construction récente de l’arrêt de bus de Vigner, les contraintes techniques et les exigences de sécurité liées au chantier n’ont pas permis de retenir une autre solution.

La commune de Laténa précise que l’ensemble des coûts liés à cet aménagement provisoire, ainsi qu’à la reconstruction de l’arrêt actuel, est intégralement pris en charge par Groupe E Celsius SA. Aucun frais ne sera supporté par la commune. /comm-yca


