Tunnel de la Vue des Alpes fermé

Un accident entraîne la fermeture du tunnel de la Vue des Alpes ce mercredi matin. À 9h30, la Police neuchâteloise a annoncé la fermeture du tronçon en raison d’un accident survenu dans le tube. Il est fermé jusqu’à nouvel avis. Pour rellier La Chaux-de-Fonds au Val-de-Ruz, il faut emprunter le col de la Vue des Alpes. /yca