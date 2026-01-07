Tunnel de la Vue des Alpes fermé

Un accident de la route oblige la fermeture du tronçon dans les deux sens mercredi matin. Il ...
Tunnel de la Vue des Alpes fermé

Un accident de la route oblige la fermeture du tronçon dans les deux sens mercredi matin. Il faut emprunter le col de la Vue des Alpes jusqu’à nouvel avis.

Le tunnel de la Vue des Alpes a été fermé à la circulation mercredi matin, aux alentours de 9h30. Le tunnel de la Vue des Alpes a été fermé à la circulation mercredi matin, aux alentours de 9h30.

Un accident entraîne la fermeture du tunnel de la Vue des Alpes ce mercredi matin. À 9h30, la Police neuchâteloise a annoncé la fermeture du tronçon en raison d’un accident survenu dans le tube. Il est fermé jusqu’à nouvel avis. Pour rellier La Chaux-de-Fonds au Val-de-Ruz, il faut emprunter le col de la Vue des Alpes. /yca


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:30

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:41

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 16:00

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 12:20

Articles les plus lus

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 17:30

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 12:20

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 16:00

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:41

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 17:30

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 18:20

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 12:20

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 16:00

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:56

L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 15:56

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 17:30

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 18:20