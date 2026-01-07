Un accident entraîne la fermeture du tunnel de la Vue des Alpes ce mercredi matin. À 9h30, la Police neuchâteloise a annoncé la fermeture du tronçon en raison d’un accident survenu dans le tube. Il est fermé jusqu’à nouvel avis. Pour rellier La Chaux-de-Fonds au Val-de-Ruz, il faut emprunter le col de la Vue des Alpes. /yca
Tunnel de la Vue des Alpes fermé
Un accident de la route oblige la fermeture du tronçon dans les deux sens mercredi matin. Il ...
