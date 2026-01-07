« Faites-nous rire » : Trump, le Groenland et Guy Parmelin, vus par Lord Betterave

Chaque mercredi à 7h45, les humoristes prennent le contrôle de « La Matinale ».
Chaque mercredi à 7h45, les humoristes prennent le contrôle de « La Matinale ».

Lord Betterave était dans « La Matinale » ce mercredi matin. Lord Betterave était dans « La Matinale » ce mercredi matin.

L’actualité internationale frôle sérieusement l’absurde. Selon Lord Betterave, le début d’année ressemble moins à un journal d’information qu’à un trip sous substances illicites. Donald Trump reparle du Groenland, des présidents se font exfiltrer, et Nicolas Maduro se retrouve propulsé dans un scénario qui évoque davantage Rendez-vous en terre inconnue que la diplomatie internationale. Une chose est sûre : la géopolitique a rarement été aussi inspirante pour l’humour.

La Suisse n’est pas épargnée. Entre l’élection sans suspense de Guy Parmelin à la présidence de la Confédération et notre modèle politique si particulier, Lord Betterave s’amuse des différences avec les grandes démocraties voisines.

Lord Betterave dans « La Matinale » :

Ecouter le son


 

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 10:02

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:30

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:41

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 16:00

