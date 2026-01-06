Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Il faut en parler

Lorsqu’on aborde la question de la prévention, le docteur Stéphane Saillant insiste : « il ne faut pas rester seul ». « Si on a des idées suicidaires, si on ne se sent pas bien, il faut voir quelqu’un, aller consulter un professionnel ou se tourner vers un proche et oser en parler », souligne-t-il.

Plus largement, les messages de prévention relèvent à la fois de la promotion générale de la santé et de la prévention spécifique du suicide. Il s’agit notamment de maintenir des contacts sociaux, de bouger, de manger sainement et de bien dormir, explique le psychothérapeute.

Mais la prévention concerne aussi l’entourage des personnes en difficulté. Lorsqu’on est la personne à qui ces pensées sont confiées, il faut, selon Stéphane Saillant, écouter sans juger et ne pas rester seul avec ce lourd secret. « Il est important de pouvoir relayer la situation, soit auprès d’un autre proche, soit auprès d’un professionnel de la santé, voire des urgences ou du 144 », indique-t-il.