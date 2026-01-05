Une 800e assemblée pour une compagnie historique

C’est un anniversaire particulier qui sera célébré ce mardi. La Noble et Vertueuse Compagnie des marchands de Neuchâtel tiendra sa 800e assemblée générale. Cette compagnie historique a été fondée au 15e siècle. Avant, elle avait un rôle prépondérant : c’est elle qui réglementait et surveillait le commerce en ville de Neuchâtel, mais aussi dans tout le canton, explique son Roy Bernard Jordan dans « La Matinale » ce lundi. Mais à présent, la Compagnie n’a plus de fonction dans le commerce neuchâtelois, « ce n’est plus qu’un rôle historique », précise le président. L’association est composée d’une vingtaine de membres à l’heure actuelle. Et pour en faire partie, il y a plusieurs critères à respecter. « Tout d’abord, il faut être originaire de Neuchâtel. Il faut aussi habiter la ville de Neuchâtel ou ses environs, être inscrit au registre du commerce et s’acquitter d’un droit d’entrage », liste Bernard Jordan.