Marche silencieuse pour Crans-Montana

Le souvenir, le recueillement et la solidarité. Une marche silencieuse a eu lieu dimanche soir à Neuchâtel en hommage aux victimes de l’incendie meurtrier de Crans-Montana. Partie d’une initiative privée, cette mobilisation a rassemblé un peu plus de 300 personnes. Elles se sont rassemblées au parking des Jeunes-Rives avant d’arriver au château de Neuchâtel aux alentours de 19 heures.

Une journée de deuil national est prévue vendredi. Une minute de silence est prévue à 14h, au moment où toutes les cloches du pays sonneront. /jhi