« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

En 2026, La Suisse préside pour la troisième fois l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. « Cette organisation a pour but de contribuer à la paix et à la sécurité en Europe », explique l’ambassadrice Muriel Peneveyre, cheffe de la task force pour la présidence suisse de l’OSCE.

La tâche de cette organisation, qui met notamment autour de la même table la Russie, les Etats-Unis et les pays européens, est délicate. La sécurité n’est plus garantie et certains états préfèrent l’autoritarisme au consensus qui prévaut à l’OSCE. Mais pour le conseiller fédéral Ignazio Cassis, cette organisation reste indispensable : « elle demeure le seul forum où l’Europe, les pays d’Asie centrale, le Canada, et surtout les Etats-Unis et la Russie se parlent encore de sécurité ».

Mais que peut amener la Suisse, neutre, à l’OSCE ? C’est le dossier de politique fédérale de notre correspondant parlementaire Serge Jubin. /sju-pch