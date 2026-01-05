La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

La température a affiché -30,3 degrés à La Brévine à 6h00 lundi, selon le site de Météosuisse ...
La température a affiché -30,3 degrés à La Brévine à 6h00 lundi, selon le site de Météosuisse. La « Sibérie de la Suisse » a connu sa nuit la plus froide de la saison, même si le thermomètre était déjà descendu à -26,3 degrés le 23 novembre.

La « Sibérie de la Suisse » a grelotté. En début de matinée, La Brévine a enregistré un froid glacial, avec une température de −30,3 degrés relevée à 6h00 lundi, après un précédent record de −26,3 degrés enregistré le 23 novembre. La station de mesure de la Brévine se situe à 1042 mètres d’altitude. La localité a enregistré un record suisse officiel du froid avec -41,8 degrés le 12 janvier 1987.

A l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de ce record, le village organise depuis 2012 une fête du froid qui attire des milliers de visiteurs. La manifestation aura lieu les 7 et 8 février. /ATS


