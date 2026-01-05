Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

L'incendie qui s'est déclaré durant la nuit du réveillon à Crans-Montana a fait 40 morts dont ...
Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'incendie qui s'est déclaré durant la nuit du réveillon à Crans-Montana a fait 40 morts dont 20 mineurs. Toutes les victimes ont désormais été identifiées. Parmi celles-ci, 8 n'avaient pas encore fêté leurs 16 ans.

Selon la loi valaisanne sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées, un mineur de moins de 16 ans ne peut fréquenter un bar après 22h00, sauf si accompagné d'un parent ou d'un représentant légal, a confirmé la procureure générale Beatrice Pilloud à Keystone-ATS lundi. « Je ne suis pas en mesure de vous dire si ces personnes étaient accompagnées. »

Le choix de ne pas incarcérer préventivement les gérants fait aussi parler. « Il n'y a aucun indice qui laisse à penser que leur volonté est de se soustraire à la justice », relève Beatrice Pilloud. « Si des indices prouvant le contraire devaient apparaître, nous pourrions alors les incarcérer. » Et de rappeler que seules des personnes peuvent être considérées comme prévenues et non une entité comme une commune.

/ATS

 

Actualités suivantes

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:56

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:38

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:41

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:36

Articles les plus lus

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:17

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:36

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:38

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:41

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:17

Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:17

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:36

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:41

Un clocher menacé : la Chapelle des Verrières a besoin de rénovations

Un clocher menacé : la Chapelle des Verrières a besoin de rénovations

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 15:00

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Drame de Crans-Montana : suivi en direct

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 09:44

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:17

Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Crans-Montana: toutes les victimes décédées sont identifiées

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:17