Un clocher menacé : la Chapelle des Verrières a besoin de rénovations

Une commission s’est créée autour de la Chapelle catholique des Verrières pour entreprendre ...
Un clocher menacé : la Chapelle des Verrières a besoin de rénovations

Une commission s’est créée autour de la Chapelle catholique des Verrières pour entreprendre des rénovations. Selon un premier devis, le montant des travaux s’élève à un peu moins de 200'000 francs.

Le clocher de la chapelle catholique des Verrières doit être rénové (photo : Paroisse de l'Eau-Vive du Val-de-Travers). Le clocher de la chapelle catholique des Verrières doit être rénové (photo : Paroisse de l'Eau-Vive du Val-de-Travers).

La Chapelle catholique des Verrières a besoin d’un petit coup de neuf. C’est le constat qui a amené la paroisse catholique de l’Eau-Vive au Val-de-Travers à entamer une recherche de fonds. Un peu moins de 200'000 francs sont à dénicher. Une commission de rénovation s’est créée et réunit quatre personnes. Une remise en état nécessaire, selon Mathieu Conrath, membre de la commission : « La majorité des travaux porte sur la rénovation du toit. Il faut savoir que le clocher menace de s’effondrer. »

Dans le même temps, d’autres aspects ont été pris en compte dans le devis : « le projet implique également le changement des fenêtres, la création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et la création d’une place de parc », ajoute Mathieu Conrath.

Mathieu Conrath : « La population locale souhaite que ce lieu soit en état pour les prochaines années.»

Ecouter le son

Une somme à réunir

Le budget, à trouver s’élève à un peu plus de 175'000 francs. Mais obtenir cet argent n’est pas une mince affaire : « pour l’instant, on est au tout début de la collecte de fonds », détaille Mathieu Conrath. En effet, l’entretien du lieu est entièrement à la charge de la paroisse : « elle n’est pas en mesure de financer le projet. Donc, ce sera par des dons. On va également demander du soutien à des autres paroisses ailleurs en Suisse », explique le membre de la commission de rénovation.

« La recherche de fonds a commencé début décembre.»

Ecouter le son

La paroisse catholique des Eau-Vive du Val de Travers comprend les églises de Couvet, Fleurier et Travers. Si une partie des fidèles se déplace pour la messe dans ces différents villages, la chapelle des Verrières « conserve une communauté très active », souligne Mathieu Conrath. Avant d’ajouter : « Il y a eu récemment des baptêmes et des mariages ».

« Beaucoup de gens du Val-de-Travers ont du plaisir à venir assister à la messe.»

Ecouter le son

/ecr


 

Actualités suivantes

Drame de Crans-Montana : marche blanche ce dimanche soir à Neuchâtel

Drame de Crans-Montana : marche blanche ce dimanche soir à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 13:27

La Police neuchâteloise agit contre le trafic de drogue et croise les doigts

La Police neuchâteloise agit contre le trafic de drogue et croise les doigts

Région    Actualisé le 04.01.2026 - 11:00

La neige s'est invitée sur le lac des Taillères

La neige s'est invitée sur le lac des Taillères

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 23:05

Drame de Crans-Montana : drapeaux en berne dans plusieurs villes

Drame de Crans-Montana : drapeaux en berne dans plusieurs villes

Région    Actualisé le 03.01.2026 - 15:04

Articles les plus lus