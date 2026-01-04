Un clocher menacé : la Chapelle des Verrières a besoin de rénovations

Une commission s’est créée autour de la Chapelle catholique des Verrières pour entreprendre des rénovations. Selon un premier devis, le montant des travaux s’élève à un peu moins de 200'000 francs.
La Chapelle catholique des Verrières a besoin d’un petit coup de neuf. C’est le constat qui a amené la paroisse catholique de l’Eau-Vive au Val-de-Travers à entamer une recherche de fonds. Un peu moins de 200'000 francs sont à dénicher. Une commission de rénovation s’est créée et réunit quatre personnes. Une remise en état nécessaire, selon Mathieu Conrath, membre de la commission : « La majorité des travaux porte sur la rénovation du toit. Il faut savoir que le clocher menace de s’effondrer. »
Dans le même temps, d’autres aspects ont été pris en compte dans le devis : « le projet implique également le changement des fenêtres, la création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et la création d’une place de parc », ajoute Mathieu Conrath.
Mathieu Conrath : « La population locale souhaite que ce lieu soit en état pour les prochaines années.»
Une somme à réunir
Le budget, à trouver s’élève à un peu plus de 175'000 francs. Mais obtenir cet argent n’est pas une mince affaire : « pour l’instant, on est au tout début de la collecte de fonds », détaille Mathieu Conrath. En effet, l’entretien du lieu est entièrement à la charge de la paroisse : « elle n’est pas en mesure de financer le projet. Donc, ce sera par des dons. On va également demander du soutien à des autres paroisses ailleurs en Suisse », explique le membre de la commission de rénovation.
« La recherche de fonds a commencé début décembre.»
La paroisse catholique des Eau-Vive du Val de Travers comprend les églises de Couvet, Fleurier et Travers. Si une partie des fidèles se déplace pour la messe dans ces différents villages, la chapelle des Verrières « conserve une communauté très active », souligne Mathieu Conrath. Avant d’ajouter : « Il y a eu récemment des baptêmes et des mariages ».