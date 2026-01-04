Un clocher menacé : la Chapelle des Verrières a besoin de rénovations

La Chapelle catholique des Verrières a besoin d’un petit coup de neuf. C’est le constat qui a amené la paroisse catholique de l’Eau-Vive au Val-de-Travers à entamer une recherche de fonds. Un peu moins de 200'000 francs sont à dénicher. Une commission de rénovation s’est créée et réunit quatre personnes. Une remise en état nécessaire, selon Mathieu Conrath, membre de la commission : « La majorité des travaux porte sur la rénovation du toit. Il faut savoir que le clocher menace de s’effondrer. »

Dans le même temps, d’autres aspects ont été pris en compte dans le devis : « le projet implique également le changement des fenêtres, la création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et la création d’une place de parc », ajoute Mathieu Conrath.