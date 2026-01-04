La Police neuchâteloise agit contre le trafic de drogue et croise les doigts

Démantèlement de réseaux, arrestations de trafiquants, saisies de stupéfiants, procès : le narcotrafic fait régulièrement la une des médias chez nos voisins français de Besançon. Une actualité qui n’inquiète pas trop la Police neuchâteloise. « Cette situation n’est pas nouvelle. La délinquance est importante dans certains quartiers des grandes villes de France. Avec des événements allant jusqu’au double meurtre d’août 2024 à Besançon. Mais cette ville est distance de 70 km de la frontière. On est assez peu impacté par l’activité de [ses] délinquants. Oui, des dealers français se sont essayés sur le territoire neuchâtelois, mais actuellement, ce n’est pas une problématique », assure Georges-André Lozouet, porte-parole de la police et ancien membre du commissariat neuchâtelois RTS (répression du trafic de stupéfiants).