La neige s'est invitée sur le lac des Taillères

Malgré l'arrivée de la neige dans la nuit de vendredi à samedi, les gens profitent encore du lac des Taillères gelés. Mais désormais, c'est surtout pour les plaisirs de la balade à pied, même si, comme le montre la webcam de Tourisme neuchâtelois, les plus motivés se sont aménagés ici et là un petit espace de glace en poussant la neige sur les côtés, pour pouvoir jouer encore au hockey. La prudence reste évidemment de mise. Lundi, une personne était passée à l'eau, sans conséquence. /ecr