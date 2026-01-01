Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l’année

Le premier nourrisson neuchâtelois de l’année 2026 est une fille. Elle se prénomme Tenzin ...
Tenzin Ema, premier bébé neuchâtelois de l'année

Le premier nourrisson neuchâtelois de l’année 2026 est une fille. Elle se prénomme Tenzin Ema et est née jeudi à 00h58 à la maternité de Pourtalès.

Le premier bébé neuchâtelois de l'année 2026 est né à 00h58 ce jeudi matin. (Photo libre de droits). Le premier bébé neuchâtelois de l'année 2026 est né à 00h58 ce jeudi matin. (Photo libre de droits).

Tenzin Ema est le premier bébé neuchâtelois de l’année 2026. La petite fille est la première à avoir pointé le bout de son nez à 00h58 à la maternité de Pourtalès ce jeudi matin. Le nourrisson pèse trois kilos tout pile et mesure 47 centimètres. /crb


 

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 12:00

