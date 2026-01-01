Nez rouge moins sollicité cette année

De moins en moins de personnes sollicitent Nez Rouge pour rentrer le soir du Nouvel An. C’est ce que constate l’association dans son bilan publié ce jeudi. Au total, 1'980 transports ont pu être assurés par des bénévoles et 4'700 personnes sont rentrées à bon port en sécurité la nuit du réveillon.

« Cette année encore, les chiffres confirment le changement d’habitude amorcé depuis la crise sanitaire. Il y a moins d’appels à Nez Rouge durant les fêtes de fin d’année », confirme l’association. /comm-crb