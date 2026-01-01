Drame de Crans-Montana : Neuchâtel affiche son soutien

Le canton de Neuchâtel affiche son soutien aux autorités et à la population valaisanne. Quelques heures après le drame survenu dans le village de Crans-Montana, provoquant la mort de plusieurs dizaines de personnes, le Conseil d’Etat neuchâtelois a transmis sa profonde solidarité par un communiqué de presse ce jeudi. « Ce drame, d’une extrême violence, touche bien au-delà du canton du Valais », relate le communiqué. Le Conseil d’Etat a également salué « l’engagement des services de secours, des forces de sécurité et de l’ensemble des personnes mobilisées pour faire face à cette situation exceptionnelle et accompagner les victimes et leurs familles. » De plus, le canton explique se mettre à disposition des autorités valaisannes pour apporter le soutien nécessaire. /comm-crb